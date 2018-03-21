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الوطن

"تموين سوهاج" يضبط كميات من الطيور المذبوحة وغير الصالحة للاستهلاك

منذ 5 دقيقة
كتب: خالد الغويط
"تموين سوهاج" يضبط كميات من الطيور المذبوحة وغير الصالحة للاستهلاك

تموين سوهاج يضبط كميات من الطيور المذبوحة والغير صالحة للاستهلاك

تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين بسوهاج بالتنسيق مع الوحدة المحلية للحي شرق من ضبط كميات من الطيور المذبوحة وغير الصالحة للاستهلاك في حملة استهدفت 9 محال تجارية.

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه تم تحرير 12 محضر مخالفة في الحملة، مشددا على الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة بضرورة تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة علي الأسواق والسلع والمواد الغذائية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف صلاح المازني رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج أن الوحدة المحلية قامت بحملة للمرور على المحال التجارية والأسواق بالاشتراك مع إدارة التموين والإدارة البيطرية والإدارة الصحية وتم المرور على عدد 9 مجالات متنوعة (جزارة - مطاعم - محلات مجمدات - بقالة - سوبر ماركت)، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الطيور المذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى عدم إعلان سعر وتواريخ الإنتاج والصلاحية، هذا وتم تحرير 10 محاضر صحة، و2 تموين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات لأصحاب المحال التجارية.

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