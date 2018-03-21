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الوطن

البنتاجون يعترف بعجزه أمام أسلحة روسيا "الفرط صوتية"

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
البنتاجون يعترف بعجزه أمام أسلحة روسيا "الفرط صوتية"

وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"-صورة أرشيفية

اعترف الجنرال جون هيتن رئيس القيادة الأمريكية الاستراتيجية، بأن الدفاع الصاروخي الأمريكي غير قادر على مواجهة الأسلحة الروسية الجديدة الفرط صوتية.

وأوضح هيتن، في جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ، أمس، أن الولايات المتحدة لا تملك أي وسائل حماية مباشرة من الأسلحة الروسية الفرد صوتية، وقال: "لا يوجد لدينا أي نوع من الحماية، ولا يمكننا منع استخدام هذه الأسلحة ضدنا".

وأشار هيتن إلى أن الدفاع الأمريكي الوحيد ضد هذا النوع من الأسلحة في حال استُخدمت ضد بلاده هو "التهديد بالرد النووي"، مضيفا أنه "بإمكاننا أن نرد فقط من خلال قوى الردع التي تتضمن الثالوث النووي والقدرات النووية، التي نمتلكها للرد على مثل هذه التهديدات"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

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