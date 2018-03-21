"القوى الصوفية" للمصريين: شاركوا في الانتخابات الرئاسية لمنع الفوضى

هاجم الدكتور عبدالله الناصر حلمي أمين عام اتحاد القوى الصوفية، الجماعات الإرهابية التي تخطط وتدبر للعمليات الإرهابية لتدمير الدولة، واصفًا إياها بأنها جماعات تشوه الإسلام، لافتًا إلى أن الإساءة للجيش والقوات المسلحة جريمة وخلل وبدعة.

وأضاف في بيان له أن المشاركة في الانتخابات ضرورة للحفاظ على الدولة المصرية، لمنع الفوضى، وأن اتحاد القوى الصوفية يتعاون مع الدولة من أجل بقاء الدولة والوطن، ومنع سفك الدماء، لذا المشاركة في الانتخابات ضرورية وإيجابية، ودعا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات، من أجل الحفاظ على الدولة من التخريب.

وتابع إن المشاركة تمنع الفوضى، وتحافظ على الأعراض من الخطر، ولابد من أن نعرف الضغوط التي يقودها العالم ووسائل إعلام ضد مصر، والتروج ضد الانتخابات في صحفهم، فالمشاركة هي خير رد في ذلك، فهناك دولاً تريد أن تحاصر مصر من أجل أهداف معينة وخلق أزمات.