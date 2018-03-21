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الوطن

السيسي يشيد بأوركسترا "النور والأمل" ويطلب صورة معهن: "تحيا مصر بيكم"

منذ 2 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
السيسي يشيد بأوركسترا "النور والأمل" ويطلب صورة معهن: "تحيا مصر بيكم"

السيسي

وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحية فرقة أوركسترا "النور والأمل"، طالبا منهن التقاط صورة تذكارية معهن.

وقال السيسي، خلال حضوره حفل تكريم الأم المثالية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي: "مش هينفع أكلمكم وأنا قاعد خليكم مستريحين.. أنا متشكر وكل التقدير والاحترام لحضراتكم.. اليوم جميل إن حضراتكم تبقوا معانا كده وتدونا دفعة هائلة من الرضا والسعادة، وأوجه لكم كل التحية والتقدير والإعزاز ومتشكرين وكتر خيركم وحاجة جميلة جدا".

وأضاف "اللي أنتم عملتوه ده رسالة لينا كلنا، إن مصر تستطيع وتحيا مصر بيكم"، وطلب منهم التقاط صورة تذكارية معهم.

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.

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السيسي وقرينته يشهدان حفل تكريم الأم المثالية

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