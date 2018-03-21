اليوم.. رئيس مباحث "شرطه الكهرباء" ضيف "صوت العرب"

يستضيف برنامج"الأمن للجميع"، الذي يقدمه الإذاعي محمد نوار، على إذاعة "صوت العرب"، العميد محي سلامه، رئيس مباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في تمام الساعة الرابعة إلا ثلت عصر اليوم الأربعاء.

ويتحدث سلامه في البرنامج حول الجهود المبذوله لمكافحه جرائم سرقات التيار والمحولات والاجراءات المتخذه ضد المباني العشوائيه وتحديث قواعد معلومات واجهزه الإداره.

كما تطرق اللقاء إلي دعم وزير الداخليه للإداره واختيار ضباط وافراد الإداره علي أعلى مستوى تدريبي ومهني، وسيتم مناقشة العدادات الذكيه وشرائح الكهرباء ومدى مناسبتها لكافه المستويات والنهضه الشامله في مصر وحمايه وتأمين المحطات والمحولات والأبراج وجهود رجال الاداره في شمال سيناء.