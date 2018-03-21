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الوطن

مصدر بـ"مترو الأنفاق": نوجه عجزا في عدد موظفي شبابيك التذاكر

منذ 6 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
مصدر بـ"مترو الأنفاق": نوجه عجزا في عدد موظفي شبابيك التذاكر

تكدس الركاب على منافذ بيع تذاكر المترو صورة أرشيفية

شهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، تكدسا كبيرا من قبل الركاب على منافذ بيع التذاكر، لعدم وجود العدد الكافي من الموظفين داخل شبابيك بيع التذاكر.

وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن هناك عجزًا كبيرًا في موظفي شبابيك التذاكر، مشيرًا إلى أن جميع التعيينات والعقود المؤقتة متوقفة تمامًا، موضحا أن الشركة ستعمل على إيجاد حلول سريعة لعدم تكدس الركاب داخل صالات المحطات للحصول على تذكرة القطار.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها لخدمة جموع الركاب، مشيرا إلى أن زمن التقاطر بين المحطات لا يتعدى الـ3 دقائق، وأن خطوط المترو الثلاثة تقل نحو 4 ملايين راكب يوميا.

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