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الوطن

معاملات حذرة على الأسهم الأوروبية قبيل قرار المركزي الأمريكي

منذ 12 دقيقة
كتب: وكالات
معاملات حذرة على الأسهم الأوروبية قبيل قرار المركزي الأمريكي

أرشيفية

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون بحذر ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات على وتيرة الرفع المرتقب لسعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، حيث تراجع المزيد من القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل أسهم القطاع المالي والمواد والصناعة.

وكان مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا من أكثر القطاعات ربحا حيث زاد 0.3 بالمئة وتصدرته أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات.

ولم يتأثر القطاع تأثرا يذكرا حتى الآن بعد تقارير بشأن سوء استخدام بيانات على موقع فيسبوك وهو ما دفع سهم الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي العملاق للتراجع عشرة بالمئة في الجلستين السابقتين.

وقفز سهم هيرميس الفرنسية للسلع الفاخرة اثنين بالمئة بعدما سجل هامش ربحها ارتفاعا قياسيا في 2017 وزادت الشركة توزيعات الأرباح.

وكان سهم كينجفيشر البريطانية من أكبر الخاسرين وانخفض أكثر من ستة بالمئة بعدما حققت الشركة توقعات الأرباح للعام بأكمله لكنها حذرت من أن السوق البريطانية أصبحت ”أكثر ضبابية“.

وزاد سهم أوبيسوفت أكثر من أربعة بالمئة بعدما أعلنت فيفيندي بيع كامل حصتها في الشركة المتخصصة في ألعاب الفيديو مقابل ملياري يورو (2.45 مليار دولار). وظلت أوبيسوفت تعارض لفترة طويلة مشاركة مجموعة الإعلام الفرنسية في الشركة.

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