إصابة نجار في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات مالية في الفيوم

أصيب نجار، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية مع اثنين آخرين، بمنشأة دمو، بمركز الفيوم، بسبب خلافات مالية بينهم، ونقل لمستشفى الفيوم العام للعلاج، وفقا لبيان أمني، منذ دقائق.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من الأهالي بقرية منشأة دمو، بنشوب مشاجرة استخدمت فيها الأعيرة النارية، وإصابة مواطن.

وأفاد البيان الأمني، بأن قوات الشرطة بالمركز، انتقلت إلى مكان البلاغ، وسيطرت على المشاجرة، وضبطت طرفيها، حيث تبين أن المشاجرة نشبت بين كلا من هو "محمود.و.خ" (25 سنة-نجار)، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد، وضبط بحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها، ومعها 5 طلقات "طرف أول"، و"أيمن.ن.ج" (35 سنة-مقاول)، مسجل خطر فئة ب سرقة بالإكراه، والسابق اتهامه في 4 قضايا سرقة بالإكراه وسرقة متنوعة، و"محمد.ع" (26 سنة-نجار)، وجميعهم من منشأة دمو.

وذكر البيان الأمني، أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية بين الطرفين، وأنهم تبادلوا الاتهامات، وأقر الطرف الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، ونقل المصاب لمستشفى الفيوم العام للعلاج.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1837 لسنة 2018م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.