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الوطن

3 أسهم قيادية تقتنص 35% من إجمالي سيولة البورصة بالمنتصف

منذ 5 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
3 أسهم قيادية تقتنص 35% من إجمالي سيولة البورصة بالمنتصف

البورصة - ارشيفية

استحوذت 3 أسهم قيادية مدرجة البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم، 35% من إجمالي السيولة الكلية المتداولة بالسوق.

وسجل كل من السويدي إليكتريك، والقلعة، وسوديك، قيمة تداولات بلغت نحو 326.35 مليون جنيه من إجمالي تعاملات بالبورصة المقدرة بـ926.88 مليون جنيه.

وكان سهما سوديك والقلعة خلال منتصف التعاملات الأكثر ارتفاعًا بالمؤشر الثلاثيني، حيث صعدا بنسب متقاربة بلغت 7.66% و7.21% على الترتيب، كما زاد السويدي 1.11%.

وبلغ حجم التداول الكلي للبورصة بالمنتصف نحو 167.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 17.88 ألف صفقة.

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