تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. "عبدالعال" يتوجه على رأس وفد برلماني إلى جنيف

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد يوسف
غدا.. "عبدالعال" يتوجه على رأس وفد برلماني إلى جنيف

علي عبد العال

يشارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، غدا الخميس، وعلى مدى 3 أيام.

وغادر الوفد البرلماني في ساعة متاخرة من مساء أمس إلى جنيف، حيث يصاحب "عبدالعال" عددًا من النواب والمستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب.

ويحضر أيضًا "عبدالعال" والوفد البرلماني في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تناقش بعض التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية، ومن أهم التعديلات المطروحة اعتماد اللغة العربية لتكون ضمن اللغات الرسمية للاتحاد، خاصة في الترجمة الشفوية لاجتماعات الاتحاد، أو التحريرية لكافة الوثائق الصادرة عنه.

أخبار متعلقة

محمد بن سلمان يلتقي علي عبد العال في مقر إقامته

محمد بن سلمان يلتقي علي عبد العال في مقر إقامته
عبد العال يستقبل أحمد قطان بمقر البرلمان

عبد العال يستقبل أحمد قطان بمقر البرلمان
علي عبد العال يستقبل نائب وزير الخارجية الياباني

علي عبد العال يستقبل نائب وزير الخارجية الياباني
عبد العال يشارك في أعمال اجتماعات البرلمان الدولي

عبد العال يشارك في أعمال اجتماعات البرلمان الدولي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مجاهد يقدم كشف للقواف الطبية التي نظمتها وزارة الصحة بالمحافظات

مجاهد يقدم كشف للقواف الطبية التي نظمتها وزارة الصحة بالمحافظات

تكريم طلاب تعليم جنوب سيناء في مسابقة "مهنة في صورة" بالأوبرا

تكريم طلاب تعليم جنوب سيناء في مسابقة "مهنة في صورة" بالأوبرا

"أبو شقة": لا توجد خلافات شخصية بيني وبين البدوي.. وترشحي "قرار جماعي"

"أبو شقة": لا توجد خلافات شخصية بيني وبين البدوي.. وترشحي "قرار جماعي"

ميركل تنتقد بشدة الهجوم التركي على عفرين: "ما يحدث غير مقبول"

ميركل تنتقد بشدة الهجوم التركي على عفرين: "ما يحدث غير مقبول"

الكشف على 1333 مواطنا بقافلة علاجية بقرية الجهاد في المنيا

الكشف على 1333 مواطنا بقافلة علاجية بقرية الجهاد في المنيا

اختيارات الوطن

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ماتت الأم فى 21 مارس فقررت البنات الأربع الاحتفال بوالدهن: «سيد الحبايب يا حبيبى»

ماتت الأم فى 21 مارس فقررت البنات الأربع الاحتفال بوالدهن: «سيد الحبايب يا حبيبى»

الأكثر قراءة

عاجل