غدا.. "عبدالعال" يتوجه على رأس وفد برلماني إلى جنيف

يشارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، غدا الخميس، وعلى مدى 3 أيام.

وغادر الوفد البرلماني في ساعة متاخرة من مساء أمس إلى جنيف، حيث يصاحب "عبدالعال" عددًا من النواب والمستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب.

ويحضر أيضًا "عبدالعال" والوفد البرلماني في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تناقش بعض التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية، ومن أهم التعديلات المطروحة اعتماد اللغة العربية لتكون ضمن اللغات الرسمية للاتحاد، خاصة في الترجمة الشفوية لاجتماعات الاتحاد، أو التحريرية لكافة الوثائق الصادرة عنه.