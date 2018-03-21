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الوطن

على دراجة هوائية.. تايواني يصل تركيا ضمن جولة حول العالم

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
على دراجة هوائية.. تايواني يصل تركيا ضمن جولة حول العالم

صورة أرشيفية

وصل التايواني، جاكي تشان، إلى تركيا محطته الـ33 في رحلة تحقيق حلمه الطواف حول العالم بدراجته الهوائية.

وقال تشان لـ"الأناضول"، إنه بدأ بجولته حول العالم في 2015 من ألاسكا، حيث تمكن عبور 33 بلدا في 3 أعوام، مشيرا أنه دخل تركيا في 27 فبراير الذي يصادف يوم عيد ميلاده.

وأضاف أنه أراد أن يُظهر العالم لأصدقائه وأن يكون مثالا للشباب، مبينا أنه أسس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت اسم (جاكي تشان جولة حول العالم بالدراجة - أذهب أو مت).

وأشار إلى أنه خطط لمدة عامين قبل انطلاقه في جولته، حيث دخر نقوده، ثم ترك وظيفته الذي كان يعمل فيه مهندسا كهربائيا، مضيفا "هدفي من الجولة هو إظهار جمال العالم لأصدقائي، وتحقيق حلمي عبر اتمام جولة حول العالم بالدراجة الهوائية".

وبيّن أنه "بدء رحلته من ألاسكا وعبر القارة الأمريكية، ومن ثم انتقل بالطائرة إلى أوروبا، وبسبب ظروف الطقس السيئة عبر من بلدان في جنوب أوروبا فقط".

وتابع "في الأسبوع الذي دخلت فيه تركيا، كان الطقس بارد جدا والثلوج تتساقط، كانت أصعب نقطة في رحلتي": "لقد عشت مغامرات عديدة خلال رحلتي، ونصبت خيمتي وبت فيها عندما كنت بين ألاسكا متجها إلى كندا، وكانت الثعالب تحاول سرقة طعامي، وصادفت الدببة في طريقي إلا أنها لم تهاجمني".

ولفت إلى أن دراجته سُرقت في مدينة فانكوفر الكندية، وأن الشرطة عثرت عليها في اليوم التالي، وبيّن أن الشعب التركي استقبله بحفاوة في كل مدينة يصل إليها، واستضافه البعض في منازلهم، وقدموا له الطعام والشراب.

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