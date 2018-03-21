محافظ البحيرة: الاستعداد للانتخابات الرئاسية تجري على قدم وساق

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية تجري على قدم وساق، عن طريق اللجنة المشكَّلة من المستشار العسكري والمكتب الفني ورؤساء المدن والمراكز للمرور على جميع اللجان.

وشددت المحافظ، على جاهزية المظلات للناخبين أمام كل لجنة وتوفير مصادر أساسية وبديلة للكهرباء ومياه الشرب وتوفير غرفة محكمة الغلق بكل لجنة للصناديق وأخرى لمبيت جنود الحراسة وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، ومراجعة جاهزية غرف العمليات بالوحدات المحلية لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتأكد من ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأعلنت عن إنشاء مراكز إغاثة متمركزة فى وسط اللجان بكل مركز ومدينة مزودة بحفار ولودر وسيارة إسعاف وسيارة مطافئ، للتدخل السريع فى حالة حدوث طارئ.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين في البحيرة يبلغ 3 ملايين و736 ألفًا و553 ناخبًا وناخبة سيدلون بأصواتهم أمام 885 لجنة موزعة على 717 مركزًا انتخابيّا، ويمثل عدد الناخبين في المحافظة نسبة 6.3% من إجمالي أصوات الجمهورية.