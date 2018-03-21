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الوطن

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بترعة الملاح في أسيوط

منذ 23 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بترعة الملاح في أسيوط

الحادث

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر في انقلاب سيارة ملاكي، في ترعة الملاح على الطريق السريع في أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور غرفة عمليات النجدة، يفيد تلقى إخطاراً من أهالي مدينة أسيوط يفيد سقوط سيارة ملاكي بترعة الملاح على الطريق السريع وقبل الكمين بحوالي 1 كيلومتر اتجاه أسيوط.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن، وسيارات الإسعاف، والإطفاء، وقوات الإنقاذ النهري، وتبين سقوط السيارة رقم 170306 ملاكي أسيوط، ما أسفر عن مصرع "محمد. س. أ." ، 55 سنة، وإصابة "يسري. م. سيد. أ."، 16 سنة.

وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، والعمل لرفع السيارة من الترعة نقلا إلى مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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