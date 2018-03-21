أمين راضي يعلن تأييده لحسام الخولي لرئاسة "الوفد"

أعلن اللواء أمين راضي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تأييده للمهندس حسام الخولي لرئاسة الحزب، وذلك لما يتضمنه برنامجه الانتخابي من نقاط محددة، مؤكدا أنه على قدر كبير من المسؤلية والواقعية والتي تجعله القيادي الأنسب لرئاسة الحزب في الفترة المقبلة.

وفند راضي، في بيان صادر اليوم، مزايا برنامج الخولي الانتخابي في عدة نقاط، شملت الهيكلة المالية والتنظيمية والسياسية، حيث أشار راضي، أن الخولي تعهد في برنامجه الانتخابي المطروح بإعادة هيكلة تنظيمية وتشمل العديد من المجالات، ومنها المجال الإعلامي، وذلك يعكس تنمية طويلة الأمد، والإيمان بقدرة الإعلام على القيام بدور تنموي ومرآة عاكسة ومراقب في أحيان كثيرة.

وأوضح راضي، أن ذلك سيتم من خلال تطوير المؤسسة الصحفية لحزب الوفد، من خلال محورين متوازيين في الوقت نفسه، بالتركيز على المحتوى الإلكتروني، بشكل يتناسب مع إتجاه الجمهور للتكنولوجيا وسيطرة الإعلام الإلكتروني في السنوات الماضية، جنباً إلى جنب مع التعهد بتطوير جريدة الوفد، والتي تعد الجريدة الحزبية اليومية والوحيدة حالياً على الساحة الإعلامية، في محاولة لمواجهة ما ألّم بها من تأثيرات سلبية وعدم قدرتها على تمويل أي نشاط حزبي.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن أهم ما يميز برنامج الخولي، الوضوح والتحديد الذي يشمل بنود برنامجه، بشكل يسمح بالقدرة على تحقيق ما وضعه ومراجعة ما تم إنجازه، حيث تعهد بمراجعة عقود التوزيع والإعلان الخاص بالجريدة وإعادة تقييمها، والإعتماد على رجال الأعمال والاشتراكات السنوية لضمان مستوى ثابت من التوزيع، وهذا ما يضيف مزيداً من المصداقية للقدرة على الإنجاز، فضلاً عن إصدار نشرات خاصة إلكترونية لأعضاء الحزب تتضمن آخر المستجدات الداخلية، لتكون بذلك المؤسسة الصوت الإعلامي للحزب، وخلق إتجاهات خاصة بالمؤسسة إزاء ما يحدث على أرض الواقع بناء على ما يؤمن به أبنائها دون إنسياق خلف أحد.