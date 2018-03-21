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الوطن

"شباب الوفد" بالفيوم تعلن دعم حسام الخولي لرئاسة الحزب

منذ 11 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"شباب الوفد" بالفيوم تعلن دعم حسام الخولي لرئاسة الحزب

المهندس حسام الخولي

أعلنت لجنة شباب حزب الوفد بالفيوم، تأييدها للمهندس حسام الخولي في سباق انتخابات رئاسة الحزب، والمقرر إجراءها آخر الشهر الجاري، كما أعلنت لجنة حزب الوفد بمركز أبشواي بالفيوم ايضاً دعمها الكامل له.

وقال إبراهيم عبدالباقي، رئيس شباب الوفد بالفيوم في بيان صادر عن اللجنة اليوم، إن برنامج المهندس حسام يتضمن الانطلاق بالحزب للمستقبل تنظيميا وسياسيا، بمشاركة كل أبنائه، عبر تطوير المؤسسة الصحفية، وتطوير كل المقرات، والاهتمام بالشباب.

فيما أشار مينا محسن، المتحدث الإعلامى باسم شباب الوفد بالفيوم، أن المهندس حسام الخولى تولى العديد من المناصب فى حزب الوفد ما يجعل لديه رصيداً من الخبره حيث تولى رئاسة لجنه شباب الغربيه ، سكرتيراً للهيئه الوفدية ، رئيساً للجنة النوعية لشباب حزب الوفد.

وأعلن مصطفى جبيلي، رئيس لجنة حزب الوفد بمركز أبشواي أن تأييد اللجنة جاء بعد الاقتناع ببرنامج المهندس حسام وأن كل المرشحين للانتخابات قامات وفدية لهم كفائه عاليه ما تجعلهم مؤهلين لهذا المنصب.

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