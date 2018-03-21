غدا.. "المصريين الأحرار" ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي بالغربية

ينظم النائب نبيل أبوباشا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بكفر الزيات في محافظة الغربية، مؤتمر جماهيري حاشد لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الخميس، بقرية دلبشان بكفر الزيات، لمبايعة ورد الجميل من أبناء كفر الزيات إلى الرئيس، بحضور العديد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والإعلامية، قيادات حزب المصريين الأحرار، منهم الفنان طارق الدسوقي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالحزب، بلال حبش عضو المكتب السياسي، وحسام رأفت رئيس لجنة الشئون العربية وآخرين.

وقال أبو باشا، إن أهالي كفر الزيات وأبناء محافظة الغربية، يشاركون بفعاليات المؤتمر مؤكدا أن المصريون لن يتأخروا عن الدفاع ومساندة بلادهم، ولذا ستكون مشاركة المصريين في الانتخابات والنزول لصناديق الاقتراع مبهره للعالم.