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الوطن

السيسي يهنئ ميركل بولايتها الرابعة ويبحثان تطورات الوضع إقليميا

منذ 20 دقيقة
كتب: سماح حسن
السيسي يهنئ ميركل بولايتها الرابعة ويبحثان تطورات الوضع إقليميا

الرئيس السيسى والمستشارة الالمانية فى لقاء سابق

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وصرح السفير بسام راضي، أن الرئيس وجه خلال الاتصال التهنئة للمستشارة الألمانية بمناسبة فوزها بولاية رابعة، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق في المرحلة المقبلة، وبالخير ودوام الازدهار للشعب الألماني الصديق.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن تطلع مصر لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها في جميع مجالات التعاون المشترك.

ومن جانبها، أكدت المستشارة الألمانية تقديرها لتهنئة الرئيس، مشيرة إلى حرص ألمانيا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف السفير بسام راضي، أن الاتصال تناول عدداً من موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، كما تطرق الاتصال إلى بحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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