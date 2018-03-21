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الوطن

عاجل| السيسي يجري اتصالا هاتفيا ببوتين لتهنئته بإعادة انتخابه

منذ 23 دقيقة
كتب: سماح حسن
عاجل| السيسي يجري اتصالا هاتفيا ببوتين لتهنئته بإعادة انتخابه

السيسي وبوتين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتهنئتة بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن خالص تقديره لتهنئة الرئيس، مؤكداً تقديره لمصر قيادة وشعباً، وتطلعه لمزيد من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأضاف راضي، أن الرئيسين ناقشا عدة جوانب في العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك سبل تطوير تلك العلاقات في المجالات المختلفة، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية متزايدة لما تنطوي عليه المرحلة الراهنة من تطورات وتحديات.

وفِي هذا السياق، تم استعراض ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى وتقديرات الرئيسين حول الأوضاع بالمنطقة وأهمية تعزيز العمل المشترك للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، مع استمرار التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

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