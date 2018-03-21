تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. "الأعلى للإعلام" يحتفل بتخريج الدفعة 19 للإعلاميين للأفارقة

منذ 13 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
غدا.. "الأعلى للإعلام" يحتفل بتخريج الدفعة 19 للإعلاميين للأفارقة

جانب من الدورة التدريبية

ينظم غدا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية التاسعة عشر للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية تحت شعار "إخوة واتحاد" بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس، برئاسة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

وقال بيان للمجلس اليوم، إنه من المقرر أن يحضر الحفل السفير عمرو عاطف، مساعد وزير الخارجية لشؤون التدريب والتعاون الفني وعدد من ممثلي وزارة الخارجية المصرية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام على رأسهم  أحمد سليم، أمين عام المجلس وصالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى ورئيس لجنة التدريب، وأساتذة السياسية والإعلام بالشرق الأوسط.

شارك بالدورة التدريبية 14 متدربا من ثماني دول إفريقية مختلفة هي: "أوغندا – السودان - النيجر- جيبوتي – غينيا كوناكري- مالي – موريتانيا –الصومال"، ناطقين باللغة العربية ممثلين لصوت الإعلام في القارة السمراء.

وقال البيان: "يحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن تكون تلك الدورات التدريبية بمثابة ملتقى للشباب الأفارقة لتبادل الخبرات الإعلامية سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني إلى جانب تبادل الثقافات الإفريقية المختلفة من أجل فتح أفق جديدة وسبل تعاون إفريقي مشترك بين شتى البلدان الإفريقية، كما يسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع وزارة الخارجية المصرية من خلال تلك الدورات التدريبية على توحيد الصف الإفريقي لصوت إفريقي واحد بالمجتمع الدولي وتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية من خلال أصوات هؤلاء الإعلاميين الأفارقة".

أخبار متعلقة

"الإعلاميون الأفارقة" يزورون معبد الأقصر بثاني أيام مهرجان السينما

"الإعلاميون الأفارقة" يزورون معبد الأقصر بثاني أيام مهرجان السينما
الإعلاميون الأفارقة بدورة الأعلى للإعلام: التكامل سبيل القارة للازدهار

الإعلاميون الأفارقة بدورة الأعلى للإعلام: التكامل سبيل القارة للازدهار
"الإعلاميون الأفارقة" ناعين ماهر مصطفى: طلب منا قراءة سورة الكهف

"الإعلاميون الأفارقة" ناعين ماهر مصطفى: طلب منا قراءة سورة الكهف
الإعلاميون الأفارقة ينشدون التواشيح الدينية بوكالة الغوري

الإعلاميون الأفارقة ينشدون التواشيح الدينية بوكالة الغوري

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

نادية رشاد: "مش عاوزة أي حاجة تاني من الدنيا بعد تكريم السيسي لي"

نادية رشاد: "مش عاوزة أي حاجة تاني من الدنيا بعد تكريم السيسي لي"

فحص 450 ألف مواطن بـ"مبادرة الرئيس" للقضاء على فيروس "سي"

فحص 450 ألف مواطن بـ"مبادرة الرئيس" للقضاء على فيروس "سي"

"دعم مصر" يناقش التشريعات الاقتصادية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي

"دعم مصر" يناقش التشريعات الاقتصادية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي

عبدالعال يشارك في اجتماعات اللجنة المالية بالاتحاد البرلماني الدولي

عبدالعال يشارك في اجتماعات اللجنة المالية بالاتحاد البرلماني الدولي

غدا.. "الأعلى للإعلام" يحتفل بتخريج الدفعة 19 للإعلاميين للأفارقة

غدا.. "الأعلى للإعلام" يحتفل بتخريج الدفعة 19 للإعلاميين للأفارقة

اختيارات الوطن

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

"إيمان" قتلت زوجها بـ"لعبة الجنس".. والمحكمة تصدر حكما بإعدامها

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

الأكثر قراءة

عاجل