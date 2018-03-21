غدا.. "الأعلى للإعلام" يحتفل بتخريج الدفعة 19 للإعلاميين للأفارقة

ينظم غدا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية التاسعة عشر للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية تحت شعار "إخوة واتحاد" بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس، برئاسة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

وقال بيان للمجلس اليوم، إنه من المقرر أن يحضر الحفل السفير عمرو عاطف، مساعد وزير الخارجية لشؤون التدريب والتعاون الفني وعدد من ممثلي وزارة الخارجية المصرية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام على رأسهم أحمد سليم، أمين عام المجلس وصالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى ورئيس لجنة التدريب، وأساتذة السياسية والإعلام بالشرق الأوسط.

شارك بالدورة التدريبية 14 متدربا من ثماني دول إفريقية مختلفة هي: "أوغندا – السودان - النيجر- جيبوتي – غينيا كوناكري- مالي – موريتانيا –الصومال"، ناطقين باللغة العربية ممثلين لصوت الإعلام في القارة السمراء.

وقال البيان: "يحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن تكون تلك الدورات التدريبية بمثابة ملتقى للشباب الأفارقة لتبادل الخبرات الإعلامية سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني إلى جانب تبادل الثقافات الإفريقية المختلفة من أجل فتح أفق جديدة وسبل تعاون إفريقي مشترك بين شتى البلدان الإفريقية، كما يسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع وزارة الخارجية المصرية من خلال تلك الدورات التدريبية على توحيد الصف الإفريقي لصوت إفريقي واحد بالمجتمع الدولي وتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية من خلال أصوات هؤلاء الإعلاميين الأفارقة".