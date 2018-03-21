أحمد موسى يكشف كواليس الاعتداء على "مريم" ببريطانيا

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة الموقع الذي تم الاعتداء فيه على الطالبة مريم في بريطانيا من قبل 6 فتيات بسبب التمييز العنصري.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه تم تفريغ الكاميرات التي كانت في موقع الاعتداء على مريم، وظهر أن كان هناك 6 بنات، انقسموا إلى فرقتين فرقة 4 فتيات، وفرقة فتاتين، وقاموا بعد ذلك بالاعتداء على مريم، مشيرا إلى أن الاعتداء ظل عليها لمدة دقيقة و21 ثانية.

وتابع: "هربت وركبت الأتوبيس عشان تستخبى منهم، واحدة منهم شافتها، ندهت على البنات تاني واستمروا بالاعتداء على مريم، وقرروا أن يصوروها".