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الوطن

جامعة المنصورة تنظم ورشة عمل للتدريب العملي على مكافحة الأمراض

منذ 34 دقيقة
كتب: صالح رمضان
جامعة المنصورة تنظم ورشة عمل للتدريب العملي على مكافحة الأمراض

ورشة مكافحة الأمراض في مصر

نظم مركز تطوير الأداء الجامعي في جامعة المنصورة، اليوم، فعاليات ورشة عمل للتدريب العملي لمكافحة الأمراض في مصر بعنوان "تطوير استراتيجيات مكافحة الأمراض في مصر بمفهوم الصحة الواحدة"، جري الجمع فيها بين القطاعات الطبية المختلفة لكليات الجامعة من الطب البشري، والبيطري، والتمريض، بالإضافة إلي مركز بحوث صحة الحيوان، والوحدات البيطرية، وشركات الدواجن، للتدريب العملي لمكافحة الأمراض في مصر.

حضر ختام الورشة كلا من الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد العزيز فتوح، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور زين العابدين عبد الحميد، مدير وحدة المشروعات بالمركز، والدكتور نبيل أبو هيكل، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عادل التابعي زغلول، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك في تنظيم وإلقاء المحاضرات والتدريبات العملية، فريق كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة وهم، الدكتورة نفين كامل محمد، أستاذ مساعد أمراض الأسماك ورعايتها، والدكتورة مروة فوزي المتولي أحمد، أستاذ مساعد صحة الحيوان والبيئة، والدكتور محمد فودة سلامة، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية، والدكتور حازم حسن رمضان، أستاذ مساعد الأمراض المشتركة، والدكتور عمرو عبد الوهاب حسن، أستاذ مساعد التغذية وأمراض سوء التغذية، والدكتور محمد علي ماهر، مدرس الكيمياء الحيوية.

درب المشاركين علي الطرق الحديثة والأمنة للحالات المرضية المختلفة سواء للإنسان أو الحيوان أو التلوث البيئي الذي يصحبه، والتشديد علي كيفية التصرف في حالة ظهور أمراض وبائية، وأهمية وضع خطط مستقيليه للحماية من ظهور أمراض جديدة، ورفع كفاءة الباحثين والعاملين بالمجال.

أكد المشاركون علي أهمية هذه الدورات للخروج من الجانب النظري إلي الواقع العملي، وأوصوا بضرورة تعميم مثل هذه الورش وتدريسها لكل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في القطاعات الطبية المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف سويلم، علي أهمية الورش العملية التطبيقية للباحثين وطلبة الدراسات العليا في جميع القطاعات الطبية لدعم وتأكيد دور الطب البيطري في خدمة وتوعية كل أطياف المجتمع سواء الباحثين أو العاملين بالمجال لحماية عالمنا الواحد.

 

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