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الوطن

"الغضبان" يأمر بسرعة شراء جهازين جديدين لمركز الأشعة المقطعية ببورسعيد

منذ 24 دقيقة
كتب: الوطن
"الغضبان" يأمر بسرعة شراء جهازين جديدين لمركز الأشعة المقطعية ببورسعيد

محافظ بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسرعة التعاقد لشراء جهاز مسح ذري، وتصوير بوزيتروني مدمج مع جهاز أشعة مقطعية، وذلك لتدعيم مركز بورسعيد للأشعة المقطعية.

وأعلن المحافظ، اليوم، خلال اجتماع، بحضور السكرتير العام للمحافظة، المهندس كامل أبو زهرة، ومسئولي مركز بورسعيد للأشعة، عن البدء في رفع كفاءة المركز، وتجهيزه لاستقبال الأجهزة الجديدة، التي سوف تكون علي أعلى مستوي من الكفاءة وبأحدث تكنولوجيا.

وأكد المحافظ، علي أهمية تطوير المركز وتجهيزه بالصورة اللائقة لمواكبة ما يتم من أعمال لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي ستطبق أول يوليو المقبل.

كما وجه محافظ بورسعيد، بعمل نظام متكامل داخل مركز الأشعة يضاهي كبري المراكز في مصر من حيث الهيكل الإداري، ونظام علي أعلى مستوي يدار بأحدث الأساليب الحديثة ليكون واحدة من أكبر مراكز الأشعة في مصر، مشددا أن يكون النسبة الأكبر من الأطباء والفنيين بالمركز من الشباب.

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