تسجيل الدخول

الوطن

25 مارس.. أولى ورش الرسوم لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

منذ 9 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
25 مارس.. أولى ورش الرسوم لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

أفيش مهرجان الإسماعيلية

تعقد على هامش الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا مجموعة من الورش لتعليم الأطفال كيفية صناعة الفيلم.

تبدأ الورش الأحد 25 مارس بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويتم خلالها عمل فيلم عن حفر قناة السويس يتم تنفيذه من خلال ورش تعليم الأطفال الرسوم المتحركة، وخلال الفيلم يتم سرد المحطات الأساسية لتاريخ حفر القناة منذ عهد الفراعنة، وحتي حفر القناة الجديدة وتصاحب ذلك لقطات كارتونية نفذها الأطفال المشاركون بالورشة.

الورش تقيمها الإدارة العامة للإنتاج، تحت إشراف المونتيره منار حسني مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما، ويشرف عليها المخرج سامي رافع.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما في الفترة من 11 وحتي 17 إبريل المقبل.

أخبار متعلقة

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يرفع الستار عن بوستر دورته الـ20

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يرفع الستار عن بوستر دورته الـ20
11 أبريل.. انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي

11 أبريل.. انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي
6 أفلام مصرية في مهرجان الإسماعيلية السينمائي

6 أفلام مصرية في مهرجان الإسماعيلية السينمائي
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

عروض مختارة من أفلام مهرجان الإسماعيلية السينمائي في دورته الـ15 بدار الأوبرا

عروض مختارة من أفلام مهرجان الإسماعيلية السينمائي في دورته الـ15 بدار الأوبرا
وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية السينمائي

وزير الثقافة يفتتح مهرجان الإسماعيلية السينمائي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

ريهام سعيد للمحكمة: "بعد 15 سنة في الإعلام وكيل النيابة شخط فيا"

ريهام سعيد للمحكمة: "بعد 15 سنة في الإعلام وكيل النيابة شخط فيا"

بالصور| "انزل.. شارك" بجامعة عين شمس تؤكد ضرورة المشاركة بـ"الرئاسية"

بالصور| "انزل.. شارك" بجامعة عين شمس تؤكد ضرورة المشاركة بـ"الرئاسية"

25 مارس.. أولى ورش الرسوم لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

25 مارس.. أولى ورش الرسوم لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

بعد اقتراح "الصحة" بتدشينها.. كيف تعمل المستشفيات المتنقلة في مصر؟

بعد اقتراح "الصحة" بتدشينها.. كيف تعمل المستشفيات المتنقلة في مصر؟

مدينة النجيلة غرب مطروح تعلن استعدادها للانتخابات الرئاسية

مدينة النجيلة غرب مطروح تعلن استعدادها للانتخابات الرئاسية

اختيارات الوطن

من وجهة نظر سينمائية.. كيف خرج حوار "شعب ورئيس"؟

من وجهة نظر سينمائية.. كيف خرج حوار "شعب ورئيس"؟

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

"إيمان" قتلت زوجها بـ"لعبة الجنس".. والمحكمة تصدر حكما بإعدامها

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

الأكثر قراءة

عاجل