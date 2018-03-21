25 مارس.. أولى ورش الرسوم لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

تعقد على هامش الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا مجموعة من الورش لتعليم الأطفال كيفية صناعة الفيلم.

تبدأ الورش الأحد 25 مارس بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويتم خلالها عمل فيلم عن حفر قناة السويس يتم تنفيذه من خلال ورش تعليم الأطفال الرسوم المتحركة، وخلال الفيلم يتم سرد المحطات الأساسية لتاريخ حفر القناة منذ عهد الفراعنة، وحتي حفر القناة الجديدة وتصاحب ذلك لقطات كارتونية نفذها الأطفال المشاركون بالورشة.

الورش تقيمها الإدارة العامة للإنتاج، تحت إشراف المونتيره منار حسني مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما، ويشرف عليها المخرج سامي رافع.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما في الفترة من 11 وحتي 17 إبريل المقبل.