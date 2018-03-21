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الوطن

22 دار نشر تشارك في معرض الكتاب الخامس في جامعة المنيا

منذ 43 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
22 دار نشر تشارك في معرض الكتاب الخامس في جامعة المنيا

افتتاح معرض كتاب بجامعة المنيا

افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، اليوم، معرض الكتاب الخامس، لدعم القراءة وتوعية الطلاب بأهميتها، وتوفير العديد المواد العلمية بالكتب أمام الطلاب.

حضر افتتاح المعرض الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور  أبو بكر محى الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس قطاع المكتبات، والدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شوقى زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة جيهان فكري، عميد كلية طب الأسنان، وعدداً من وكلاء كليات الجامعة، وفاطمة مصطفى كمال، مدير عام المكتبات الجامعية.

وشارك في المعرض الذى تضمن العديد من الكتب في المجالات المختلفة العلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والدينية، والسياسية، 22 دار نشر عربية وأجنبية، منها دار الكتاب الحديثة، ومركز الكتاب للنشر، والمكتبة الأزهرية، والمكتبة العصرية، والبشير، والنهضة، ومكتبة دار مفكرون، و الهيئة العامة للكتاب، ودار الكتاب المصرية، والوثائق، ودار العلوم الأكاديمية، واوزوريس، والشرق الأوسط، والمعرض اللامحدود.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد، على أهمية تنظيم هذه المعارض داخل الجامعات لما تسهم به في  إثراء الوعي الثقافي للطلاب بشتى المعارف والعلوم، بالإضافة  إلى اطلاعهم على آخر ما أصدرته دور النشر العربية والعالمية من كتب عربية وأجنبية في مختلف العلوم والآداب،  لافتاً إلى تعاون دار الكتب المصرية والوثائق لإدارة المكتبة المركزية بالجامعة وإمداداها بالعديد من الكتب.

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