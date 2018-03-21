سفر 873 مصري وليبي إلى ليبيا عبر منفذ السلوم

غادر منفذ السلوم البري 873 مواطن مصري وليبي في طريقهم إلى الجماهيرية الليبية.

جاء ذلك، اليوم، من بينهم 370 عدد مواطن مصري و503 مواطن ليبي في ظل توافد المصريين والليبين على المنفذ للسفر عن طريق منفذي السلوم ومساعد المصري والليبي، مع وجود تأمين شامل للحدود المصرية ومنفذ السلوم.

وأنهت السلطات المصرية جميع الإجراءات اللازمة، لسفر العمال المصريين والليبيين داخل منفذ السلوم وقدمت مصلحة الجمارك والجوازات، وإدارة شرطة منفذ السلوم البري التسهيلات اللازمة للتخفيف عنهم خلال سفرهم.