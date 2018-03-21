الأم المثالية بالسويس: تكريم السيسي محا "شقا عمري"

أعربت السيدة ماجدة عشماوي، الأم المثالية في السويس، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عن فرحها الشديد بهذا التكريم، موضحة أن ابنتها هي من قدمت لها في وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على الأم المثالية وتم اختيارها من قبل الوزارة.

وأضافت "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الملف"، على قناة "العاصمة": "أحلى يوم في عمري النهاردة، ألف شكر يا سيادة الرئيس، الـ 15 سنة اللي تعبت فيهم وشقيت عشان أربي أولادي كلهم راحوا وقت التكريم"، موضحة أنها كانت "طايرة" من الفرحة أثناء تكريم الرئيس لها.

وتابعت: "لازم كلنا ننزل في الانتخابات، ونقول نعم للرئيس السيسي مشوفتش حد في إنسانيته ويحترم الصغير قبل الكبير".