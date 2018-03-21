تسجيل الدخول

الوطن

"كهرباء البحيرة": الانتهاء من تحويل 49 عملية للخطوط الهوائية إلى أرضية

منذ 30 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"كهرباء البحيرة": الانتهاء من تحويل 49 عملية للخطوط الهوائية إلى أرضية

أرشيفية

أعلن المهندس محمد عبدالعليم، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عن الانتهاء من تحويل 49 عملية للخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، بتكلفة 60.3 مليون جنيه.

وأكد عبدالعليم، أن عملية التحويل تمت بمناطق كينج عثمان، دواجن أبيس، تفريعة الحبشي، بيبان، كنيسة أورين، أريمون، سرنباي، إدكو والمشتل، لقانة، الأبعادية، إدكو ورشيد، الرزيمات، الكوم الاخضر، منشية صيرة، الربعمائة عزبة المجد، محول ياقوت، التوسيلي، الجمالة بلقطر، الساحل، مصنا، يوسف حافظ، المصفاة، منية السعيد، الوابور، محلة بشر، القرداحي، حسبو، كوم البركة، تفريعة الحرية، منطقة المصري، الضهرية البحري، الحجناية الخراشي، الطيرية، كفر بولين، دمتيوه، الضهرية، قمحة البنزينة، المعركة، الكفاح، الصالحية، دربك، العلا الشرقية، طيبة 1، دمشلي الغربية، مصطفى يونس، الرملة.

أخبار متعلقة

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توصيل لوحات توزيع الكهرباء لـ118 مصنعا للشباب

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توصيل لوحات توزيع الكهرباء لـ118 مصنعا للشباب
وزير الكهرباء: الشبكات الذكية تشكل نقلة في توزيع الطاقة

وزير الكهرباء: الشبكات الذكية تشكل نقلة في توزيع الطاقة
«الكهرباء»: لجنة للتحقيق فى شكاوى انقطاع التيار بـ5 شركات توزيع

«الكهرباء»: لجنة للتحقيق فى شكاوى انقطاع التيار بـ5 شركات توزيع
السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء
محمد شاكر: نسعى للتوسع في شبكات توزيع الكهرباء بزيادة الموزعات

محمد شاكر: نسعى للتوسع في شبكات توزيع الكهرباء بزيادة الموزعات
الحكومة: الانتهاء من مشكلات تقوية توزيع الكهرباء خلال عامين

الحكومة: الانتهاء من مشكلات تقوية توزيع الكهرباء خلال عامين

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

عمرو أديب: "ستيف هوكينج آية من آيات الله"

عمرو أديب: "ستيف هوكينج آية من آيات الله"

"تموين سوهاج" يضبط 22 قضية تموينية

"تموين سوهاج" يضبط 22 قضية تموينية

"التموين": تحصين 80% من المواشي ضد الحمى القلاعية

"التموين": تحصين 80% من المواشي ضد الحمى القلاعية

نائب محافظ الجيزة: قوافل طبية بالمناطق الشعبية بالتنسيق مع "الصحة"

نائب محافظ الجيزة: قوافل طبية بالمناطق الشعبية بالتنسيق مع "الصحة"

قرية "أبو الغيط" بالقناطر الخيرية تستضيف مؤتمرا لتأييد الرئيس السيسي

قرية "أبو الغيط" بالقناطر الخيرية تستضيف مؤتمرا لتأييد الرئيس السيسي

اختيارات الوطن

من وجهة نظر سينمائية.. كيف أخرجت "ساندرا نشأت" حوار "شعب ورئيس"؟

من وجهة نظر سينمائية.. كيف أخرجت "ساندرا نشأت" حوار "شعب ورئيس"؟

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

تعرف على مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

"إيمان" قتلت زوجها بـ"لعبة الجنس".. والمحكمة تصدر حكما بإعدامها

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

الأكثر قراءة

عاجل