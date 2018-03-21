"كهرباء البحيرة": الانتهاء من تحويل 49 عملية للخطوط الهوائية إلى أرضية

أعلن المهندس محمد عبدالعليم، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عن الانتهاء من تحويل 49 عملية للخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، بتكلفة 60.3 مليون جنيه.

وأكد عبدالعليم، أن عملية التحويل تمت بمناطق كينج عثمان، دواجن أبيس، تفريعة الحبشي، بيبان، كنيسة أورين، أريمون، سرنباي، إدكو والمشتل، لقانة، الأبعادية، إدكو ورشيد، الرزيمات، الكوم الاخضر، منشية صيرة، الربعمائة عزبة المجد، محول ياقوت، التوسيلي، الجمالة بلقطر، الساحل، مصنا، يوسف حافظ، المصفاة، منية السعيد، الوابور، محلة بشر، القرداحي، حسبو، كوم البركة، تفريعة الحرية، منطقة المصري، الضهرية البحري، الحجناية الخراشي، الطيرية، كفر بولين، دمتيوه، الضهرية، قمحة البنزينة، المعركة، الكفاح، الصالحية، دربك، العلا الشرقية، طيبة 1، دمشلي الغربية، مصطفى يونس، الرملة.