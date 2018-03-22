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الوطن

الأم المثالية عن الجيزة: بكيت أثناء تكريم السيسي.. وفخورة بأبنائي

منذ 40 دقيقة
كتب: محمود البدوي
الأم المثالية عن الجيزة: بكيت أثناء تكريم السيسي.. وفخورة بأبنائي

السيسي

قالت سلوى يحيى سعد عامر، الأم المثالية لمحافظة الجيزة، إنها سعيدة بتواجدها في احتفال تكريم الأمهات المثاليات على مستوى مصر، وسعيدة لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكريمه لها، موضحة أنها فخورة بأبنائها.

وأضافت "عامر"، في حوارها  ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أنها بكت لحظة تكريمها من السيسي وشكرته على تكريم أمهات الشهداء والمرأة المصرية، وما قدمه الرئيس لأمهات مصر، وإقراراه لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد، وعلى اهتمامه بهم.

وتابعت أن لديها 3 أبناء "ولدان وبنت" في المرحلة الجامعية، اثنان منهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكان لديها ابن رابع تُوفى في حادث.

وتابعت أنها دعمت ولديها من ذوي الاحتياجات الخاصة، أحمد وأميرة، حتى أصبحا بطلين في السباحة، ومثّلا مصر في العديد من البطولات العالمية، وحصلا على بطولات عالم وجمهورية.

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