جامعة الفيوم تمنح 1000 شهادة "أمان المصريين" العاملين بها

أعلن الأستاذ الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة منحت 1000 شهادة أمان المصريين، للعاملين بها من الخدمات المعاونة، بالإضافة إلى العاملين بإدارة الأمن الجامعي والسائقين، من أجل رعاية العاملين بالجامعة من عمال وسائقين وافراد امن، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

جدير بالذكر، أن شهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية توفر تغطية تأمينية في حالة الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، بما يساهم في استقرار أسرهم في حالة الوفاة.