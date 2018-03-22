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الوطن

اقتصاديون يوضحون فوائد منطقة التجارة الحرة بإفريقيا

منذ 48 دقيقة
كتب: عبد الحميد جمعة
اقتصاديون يوضحون فوائد منطقة التجارة الحرة بإفريقيا

أفريقيا

"وقعت مصر و43 دولة أفريقية ليصل إجمالي عدد الدول الموقعة على اتفاق منطقة التجارة الحرة إلى 44 دولة"، هكذا أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن توقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك في اختتام فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي.

"الوطن" تواصلت مع اقتصاديين لمعرفة فوائد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يقول الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة عبارة عن سوق تجاري مرفوع عنه الجمارك والحدود والقيود والبيئة التشريعية من خلال توقيع اتفاقيات وبروتوكولات بين الدول الإفريقية وبعضها البعض.

الدول توقع اتفاقيات لتعديل التشريعات والقوانين لحدوث نوع من التناسق والتوافق سواء في الضرائب أو الجمارك أو التسهيلات الأخرى، حسبما تحدث "بدرة" لـ"الوطن"، موضحًا أن فائدة المنطقة تتمثل في رفع القيود التي تؤدي إلى تداول المنتجات وتوسيع السوق الإفريقية حتى تصبح قادرة على المنافسة، مما يجعل هذه الدول تنافس التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوربي والدول الآسيوية.

المنطقة الحرة تعمل على خفض أسعار الكثير من المنتجات والسلع نتيجة التسهيلات التي تقدمها الدول والمتمثلة في الجمارك والضرائب وسهولة نقل البضائع، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات تؤثر بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات الغذائية والزراعية واللحوم وغيرها مما يعود بفائدة كبيرة على المواطنين البسطاء.

الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أكد على أهمية توقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، نظرًا للفائدة الاقتصادية الكبيرة التي تعود على مصر منه، والتي تتمثل في زيادة الاستثمارات نتيجة التسهيلات الكثيرة المقدمة من الدول الأفريقية، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في الدول جميعها.

منطقة التجارة الحرة الأفريقية تذلل كافة العقبات أمام المستثمرين وأمام الدول من أجل انتاج سلع وخدمات مختلفة، وفقًا لـ"الشريف" خلال حديثه لـ"الوطن"، موضحًا أن زيادة توسعات مصر اقتصاديًا مع الدول يساهم في تعزيز العلاقات المشتركة.

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