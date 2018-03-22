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الوطن

المفتي لرئيس باكستان: مصر صامدة في حربها ضد الإرهاب وستقضي عليه

منذ 40 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
المفتي لرئيس باكستان: مصر صامدة في حربها ضد الإرهاب وستقضي عليه

د. شوقي علام

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مصر صامدة فى حربها على الإرهاب وستقضي عليه بجهود أبنائها المخلصين، مشيرًا إلى أن الجميع جنود في معركة الحق فمحاربة الأفكار الضالة تتساوى ومعركة الميدان.

وشدد مفتي الجمهورية، في لقائه بالرئيس الباكستاني، ممنون حسين في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام أباد، على أن الإرهاب لا دين ولا وطن له وأن العالم ليس بمنأى عن هجماته مما يحتم على الجميع الاتحاد في مكافحته والقضاء عليه فكرياً وأمنياً.

واستعرض مفتي الجمهورية مع الرئيس الباكستاني التطورات الإيجابية التي حدثت في مصر في الجوانب السياسية والتشريعية والاقتصادية موضحاً أن القيادة المصرية والشعب المصري مصممان على تجاوز التحديات التي تمر بها البلاد والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وأشار المفتي، إلى ضرورة أن ننقي رسالة الإسلام النبيلة التي تتمثل في الرحمة والسلام من تلك المغالطات والممارسات التي ظهرت من أولئك المتطرفين والإرهابيين الذين يشوهون تعاليم الإسلام السمحة أمام العالمين.

أشار مفتي الجمهورية أن فتاوى دار الإفتاء نابعة من صميم وظيفتها في بيان صحيح الدين موضحا أن فتاواها تعبر عن منهج ثابت ورصين على مدار تاريخها يستقي أهدافه من المصالح العليا للدين والوطن.

وعرض مفتي الجمهورية ما تقوم به دار الإفتاء من جهود كبيرة لتفكيك الأفكار المتطرفة والرد عليها بشكل علمي لتحصين الشباب من الوقوع في براثن هذا الفكر المنحرف باللغات الأجنبية.

من جانبه أكد الرئيس الباكستاني لمفتي الجمهورية اعتزازه بمصر قيادة وشعبا باعتبارها من أهم دول المنطقة داعيا إلى تعزيز التعاون الديني بين باكستان والمؤسسات الدينية واستئناف القوافل العلمية بين علماء الدار ونظرائهم في باكستان

رابط الفيديوhttps://youtu.be/f_3QiHyJW-w --------

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