قال ناجي التميمي، عم الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، إن محاكمة ابنه أخيه جرت في محكمة عسكرية، وضمن قضاء عسكري احتلالي عنصري ظالم والقانون والمحكمة والقضاء العسكري كله جزء من الاحتلال، وبالتالي لا يمكن أن تنتظر العائلة عدالة من هذا القضاء.

وأضاف التميمي في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الحكم الصادر ضد عهد لن يتم الاستئناف عليه، رغم أنها تعيش مع المعتقلات الفلسطينيات في قسم خاص بهن، وأوضاع السجن مستوعبة وإن كانت غير مقبولة، أي أنها ليست غاية في السوء لأن الأسرى وضمن نضالهم الطويل قد حسنوا أوضاع السجون".

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قال إن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي التي تحاكم بتهمة صفع جندي إسرائيلي قبلت أمس الأربعاء اتفاقا قضائيا سيتم الحكم عليها بموجبه بالسجن 8 أشهر.

وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي "17 عاما"، بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية.