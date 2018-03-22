والدة شريف عمر: "كلمني قبل استشهاده بـ4 ساعات وقالي متزعليش لو مت"

قالت إيمان غريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر، إن ابنها اختار أن يخدم في سيناء برفح وأخفى عنها ذلك وعلمت قبل استشهاده بـ 3 أشهر، فعرضت عليه أن يتوسط لدى والده من أجل نقله ولكنه رفض، موضحة أنها كان يريد حماية سيناء والدفاع عن أرض مصر.

وأضافت "غريب"، خلال حوارها في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس": "كان ممكن في ثانية ننقل الشهيد ولكنه رفض، وتحدث معي هاتفيًا قبل استشهاده بـ 4 ساعات وقال لي يا ماما هو إنتي هتزعلي لو جيتلك بكرة شهيد؟ أنا مش عاوزك تزعلي".

وعن آخر كلماتها للشهيد، قالت :" قولتله يارب أشوفك زي السيسي، رد وقالي دي مش دعوة وربنا يقويه، قولتله ربنا يجعلك في أعلى العليين في الجنة".