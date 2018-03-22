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الوطن

"وهدان": تاريخ حسام الخولي وبرنامجه ذو الرؤية المتكاملة سبب تأييدي له

منذ 18 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"وهدان": تاريخ حسام الخولي وبرنامجه ذو الرؤية المتكاملة سبب تأييدي له

النائب سليمان وهدان

أعلن النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ووكيل مجلس النواب، تأييده بشكل كامل للمهندس حسام الخولي لرئاسة حزب الوفد، فتاريخه ممتد داخل الوفد لـ34 عاما، يجعله على دراية كاملة بمشكلات الوفد، فضلاً عن برنامجه الطموح ذو الرؤية متكاملة الجوانب، والذي درس من خلاله ما افتقده الحزب خلال الفترة الماضية، وضم تعهدات واضحة ومحددة؛ من أجل استعادة مكانة الحزب السياسية والحزبية، والعمل على إرساء قواعد  تنميته مالياً وهيكلياً وتنظيمياً، ورسالته بأن الوفد ملك الوفديين ولكل المصريين، هو ما يؤكد على أن حسام الخولي على درجة كبيرة من المسؤلية والحكمة لتولي مثل هذا المنصب. 

وقال وهدان، إن الفترة المقبلة من تاريخ الوفد، تحتاج إلى رئاسة حكيمة ورؤية واضحة المعالم، تكون من شأنها إحداث تطورات ونتائج إيجابية على أرض الواقع، وبحاجة إلى برنامج متكامل يعزز من تواجد الحزب كسابق عهده كأعرق حزب ليبرالي، وذو مواقف سياسية واضحة، وقادر على خلق جيل جديد من السياسيين الشباب القادر على الاستفادة من جيل سياسي "مخضرم"، وكذلك تفعيل دور المرأة الوفدية ودروها المحوري، وهذا ما يتضمنه برنامج المهندس حسام الخولي ضمن نقاطه المطروحة، مما يؤكد أنه الأنسب خلال المرحلة المقبلة. 

وأعلن وهدان، أنه يقدِّر أعضاء الحزب كافة، ويجل المستشار بهاء الدين أبو شقة الفقيه القانوني، والقامة الوفدية اللامعة، إلا أنه قد استقر في النهاية إلى دعم واختيار المهندس حسام الخولي رئيسا للحزب، بناء على برنامجه ورؤيته لمصلحة الحزب وأعضائه خلال الفترة المقبلة، وطالب وهدان، أعضاء حزب الوفد بأن يكونوا خير مثل لإنعكاس مبادئ الحزب وقيمه في إطار الانتخابات، التي من المقرر عقدها آخر الشهر الجاري، وأن يكون الاختيار بين المرشحين بالنظر إلى مصلحة الحزب وليس مصالح شخصية أو صداقات.

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