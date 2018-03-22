والد عهد التميمي بعد الحكم بحبسها 8 أشهر: هذه هدية الإسرائيليين لشعبنا

علق باسم التميمي، والد عهد التميمي، المناضلة الفلسطينية المعتقلة في سجون الاحتلال الصهيوني، على حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحبس ابنته وزوجته 8 أشهر و5 أشهر، على التوالي، قائلًا، إن هذا الحكم هو هدية سلطات الاحتلال الإسرائيلية للشعب الفلسطيني.

وأضاف التميمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "الـ10 مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "الإجراء عادي، والمحاكمة لم تكن عادلة، حيث وُجهت لهما التهم خارج إطار الفيديو المتبادل، وعادة ما يتم محاكمة الفلسطينيين من خلال صفقة بين السلطات العسكرية والقضائية".