مظهر شاهين يهنئ والدته وشقيقته بعيد الأم على الهواء

هنأ الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، والدته وشقيقته علي الهواء بعيد الأم، عن طريق الاتصال بتليفونه الشخصي بهما، موضحًا أن الأم هي أساس التربية في الأسرة ومنبع الحنان والعطف ومفتاح العطاء .

وأضاف شاهين، خلال حلقة برنامجه "الشارع المصري"، والمذاع عبر فضائية "hbc "، بأنً الدين اختص من الأسرة الأم علي وجه الخصوص ووردت أحاديث كثيرة تؤكد علي برها ، مبديًا اندهاشه من العقول الخربة التي تفرض وصاية علي الناس بغير حق بتحريم عيد الأم.

وتابع: "الأم هي الحصن والركن الأصيل في المنزل داعيا الله تعالي أن يرضي كل الأمهات فالأم زهرة الحياة، رضاها يحدّد المصير، لا راحة في الدنيا دون ابتسامتها فكل التحية والتقدير لجميع الأمهات".