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الوطن

أسامة كمال عن عيد الأم: الأمهات هن سر الحياة وينبوع وجودها

اليوم AM 04:16
كتب: شريف سليمان
أسامة كمال عن عيد الأم: الأمهات هن سر الحياة وينبوع وجودها

الإعلامي أسامة كمال

هنأ الإعلامي أسامة كمال، أمهات مصر، بمناسبة عيد الام، قائلًا "كل سنة وكل أم وفتاة وزوجة وطفلة طيبة".

وأضاف كمال خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الرسول قال عنها: الجنة تحت أقدام الأمهات. وتابع: "هي سرّ الحياة الإنسانية، وينبوع وجودها، وكوكبها الأعلى الذي تنبعث منه جميع أشعتها ينحصر في كلمة واحدة هي قلب الأم".

وأردف: "أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة (الأم)، فكلمة أم هي كلمة صغيرةٌ كبيرة مملوءة بالأمل والحبّ والانعطاف وكل ما في القلب البشري من الرِّقَّة والحلاوة والعذوبة، الأم هي كل شيء في هذه الحياة، هي التعزية في الحزن، والرَّجاء في اليأس، والقوة في الضعف".

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