محافظ بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس، عددا من الأمهات المثاليات، ضمن احتفالات المحافظة بعيد الأم.

وحصلت السيدة منسي، على المركز الأول على محافظة بورسعيد، بينما فازت بالمركز الثاني عواطف عبد الرحمن، والدة أحد الشهداء، وبالمركز الثالث فازت عزة عبده الصبور، من ديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ، بكلمته خلال احتفالية عيد الأم بنادي العاملين بالمحافظ، أن الأم المصرية قدمت ملحمة من البطولات خلال كل الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وتصدرت المشهد أمام صناديق الاقتراع بجميع الاستحقاقات والانتخابات، مطالبا الأمهات باستكمال دورهن الوطني ودعوة أفراد أسرتهن بالمشاركة الإيحابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما شدد محافظ بورسعيد على أن الأم المصرية تحمل على عاتقها مسؤولية تكوين شخصية شباب مصر ومستقبلها بصورة إيجابية وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، كما أن عليها دور هام في تغيير ثقافة أبنائها تجاه العمل بالقطاع الخاص كونه الضامن الحقيقي لمستقبلهم ومستقبل الوطن.

شهد الاحتفالية المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والمجلس القومي للمرأة.