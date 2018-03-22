صاحب مصنع للسجاد اليدوي: العاملون يهربون ويلجأون إلى "التوك توك"

استضاف الإعلامي أسامة كمال، مجموعة من حرفيي مصر من صناع السجاد اليدوى، للحديث معهم عن تعثر الحرف اليدوية، وعن إحجام الجيل الجديد عن تعلم صناعة السجاد اليدوي.

وقال محمد القطان، صاحب مصنع القطان، إنه حاول فتح مركز تدريب للتعليم المهني، إلا أنه فوجئ بإغلاقه، لأنه يُشترط أن يكون المدرب حاصلًا على مؤهل متوسط وشهادة حاسب آلي.

وأضاف القطان، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن مهنة صناعة السجادة اليدوي تحتاج صبر لأن صناعة السجادة الواحد تستغرق أكثر من سنة.

وتابع: "هناك نقص للمهنة بسبب تهرب الصبية لمهنة التوك توك، الذي يحصلون من خلاله على يومية أكبر".