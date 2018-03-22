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الوطن

أم الشهيد أحمد شعبان: لا أشعر بعيد الأم منذ وفاة ابني "كان بيطبطب علي"

منذ 34 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أم الشهيد أحمد شعبان: لا أشعر بعيد الأم منذ وفاة ابني "كان بيطبطب علي"

الإعلامي أسامة كمال

استضاف الإعلامي أسامة كمال، ثلاث من السيدات المثاليات، عبر برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، تكريمًا لهن، ولكفاحهن في الحياة بمناسبة عيد الأم.

وقالت فايزة حسن، والدة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شعبان: "ابني في عز ماكان مشغول، مكنش بينسى عيد الأم وكان بيطبطب عليّ ويكلمني".

وأضافت: "لا أشعر الآن بعيد الأم بعد استشهاد ابني، الذي كان يرسل زوجته معي لكى تشتري لي هدية عيد الأم، بسبب انشغاله في عمله".

وناشدت والدة الشهيد أحمد حسين ملايين المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، لإثبات أن الشعب المصري صاحب قرار.

 

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