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الوطن

مناقشة الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية في مدارس بورسعيد

منذ 9 دقيقة
كتب: هبه صبيح
مناقشة الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية في مدارس بورسعيد

تعليم بورسعيد

عقد نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس على مستوى المديرية بمدرسة بورسعيد الدولية للغات، لمناقشة الاستعدادات والتعليمات والتوجيهات اللازمة اتباعها لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال الفترة من 26 حتى 28 مارس الجاري على أكمل وجه.

وأمر "باهي" بضرورة فحص الإذاعة الداخلية للمدارس والتأكد من وجود إضاءة كافية وتشغيل مولدات الطاقة الإضافية بكل مدرسة وتوفير غرفة مؤمنة جيدا بالمصبعات الحديدية لرؤساء اللجان وأيضا غرفة مبيت للحراسة وتوفير مظلات كافية للناخبين واستقبالهم بالشكل الذى يليق بأهالي بورسعيد.

وشدد وكيل الوزارة على التنسيق التام والتعاون بين مديري المدارس ومديري الإدارات للخروج بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان كمهمة قومية يجب أن تتم على أكمل وجه.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى شرح لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، وأكد من خلال كلمته للحضور أن دور تعليم بورسعيد هو دور توعوي تربوي لتوعية النشء وتبليغ الرسالة ونقلها إلى أولياء الأمور وتعديل ثقافة الطلاب ليشعروا بمكانة بورسعيد الباسلة التي تم اختيارها كمحطة لانطلاق هذه المنظومة الصحية الجديدة.

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