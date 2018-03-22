محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية مركز شباب الخارجة بعيد الأم

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الأربعاء، الاحتفالية التي نظمها مركز شباب الخارجة ضمن أنشطته للاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات به.

وقال بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن الاحتفالية كانت بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ولفيف من المواطنين وأعضاء مركز الشباب وأسر المكرمين.

وأضاف بهاء أن الاحتفالية بدأت بعزف السلام الجمهوري ثم آيات من الذكر الحكيم، وبعدها قدم طلائع المركز بعض العروض الرياضية للكاراتيه والايكيدو، كما جرى عرض فقرات للفنون الشعبية والشعر، وهنأ المحافظ خلال كلمة ألقاها خلال الاحتفال جميع الأمهات بعيد الأم والأمهات المكرمات، موضحاً أن الأم مدرسة تعد الأجيال وأن تكريمهن جاء عرفانًا بالجميل لدورهن في تربية الأبناء وإعداد القادة، مشيراً إلى جهود الدولة فى الاهتمام بالمرأة ووضع استراتيجية للنهوض بها لما لها من دور هام في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي كل الميادين.

وأوضح مدير الشباب والرياضة أن المحافظ في نهاية الاحتفال كرم الأمهات المثاليات اللاتي جرى ترشيحهُن من قبل مركز شباب الخارجة والبالغ عددهن 18 أما مثالية ومنهن (12 أما مثالية لذوى الاحتياجات الخاصة)، كما كرم المحافظ فرقة الهواة للفنون الشعبية التابعة للمركز بقيادة فنان الواحات عيد مسلم.