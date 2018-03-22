تجهيز 126 سيارة لنقل المواطنين إلى لجان الانتخاب بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن المحافظة انتهت من تجهيز 126 سيارة لنقل الناخبين من المناطق النائية إلى مقار اللجان الانتخابية بالمجان خلال الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ خلال أيام.

وأضاف المحافظ أنه سيجري تجهيز مظلات ومقاعد خارج اللجان لانتظار الناخبين ومراوح وخطوط تليفونات داخل اللجان مع التأكد من توفير المياه ونظافة دورات المياه بمقرات اللجان، بالإضافة إلى اتخاذ كل التدابير الأمنية لتوفير المناخ الآمن وتأمين المقرات الانتخابية، مع دفع سيارات الإسعاف المجهزة بأطقم طبية للتدخل في الحالات المرضية العاجلة وتوفير زائرة صحية أو ممرضة بكل مقر انتخابي بالإضافة إلى توفير سيارات المرور لضمان سيولة الحركة المرورية وسيارات الحماية المدنية لتأمين المقرات الانتخابية والتدخل السريع في حال حدوث أي طوارئ وكذلك توفير مولد كهربائي بكل مقر وكذلك توزيع الموظفين على مدار أول يومين من الانتخابات حتى يتم تقديم الخدمات بجميع المصالح الحكومية وعدم تعطل مصالح المواطنين وكذلك عدم التكدس أمام لجان الاقتراع.