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الوطن

"مصر الخير" تبدأ توزيع سلع غذائية للحالات المستحقة بالوادي الجديد

اليوم AM 08:58
كتب: شرف غريب
"مصر الخير" تبدأ توزيع سلع غذائية للحالات المستحقة بالوادي الجديد

مصر الخير تبدأ اليوم توزيع سلع غذائية للحالات الاولي بالرعاية بالوادي الجديد

قال اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن الدعم المقدم من مؤسسة مصر الخير للمحافظة والذى يحتوى على عبوات زيت زنة الواحد كيلوجرام وكذلك أكياس فراخ مجمدة زنة الواحد 2.5 كيلو جرام، سيجري توزيعها على الحالات الأولى بالرعاية والأسر الضمانية ومستحقي معاشات "تكافل وكرامة" بمراكز المحافظة اليوم.

وأضاف سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أنه سيجري توزيع الدعم من خلال إدارات التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مراكز المحافظة لتوزيعها على مستحقيها من المواطنين، وأن مؤسسة مصر الخير قد دعمت المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية بمواد غذائية ودواجن وبطانية للحالات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى دعمها للمشروعات المقدمة للشباب في مختلف المجالات وأهمها الزراعية والثروة الحيوانية.

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