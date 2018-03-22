بالفيديو| 7 مواقف أبكت تامر أمين.. أبرزها "والده وشهداء الروضة"

مواقف عديدة جمعت بين الإعلامي تامر أمين ومشاعره، ولعل آخرها بالأمس أثناء تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" عندما تذكر والده الإعلامي الراحل أمين بسيوني، في يوم عيد الأم، وبكى وغادر الاستوديو.

وقال أمين، قبل أن يغادر الاستديو: "صحيح نحتفل بعيد الأم وهو يومها ولكن لا يجب أن ننسى أن هناك آباء تحملوا الكثير من أجل إسعاد أبنائهم بل وكانوا لهم الأب والأم لو كانت الأم قد رحلت هؤلاء الآباء لهم كل التقدير والاحترام".

موقف آخر بكى فيه الإعلامي تامر أمين في أبريل عام 2011، بعد ثورة 25 يناير، أثناء تقديمه حلقة برنامج "مصر النهارده" على شاشة الفضائية المصرية عبر التليفزيون المصري وأعلن رحيله عن البرنامج مثل زملائه محمود سعد وخيري رمضان ومنى الشرقاوي، وودع جمهوره في نهاية الحلقة باكيا.

ولم يستطع "أمين" أن يمنع دموعه أمام رواية نقيب أطباء شمال سيناء عن مجزرة مسجد الروضة في نوفمبر 2017، التي راح فيها أكثر من 305 شهداء بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ، وبكى الإعلامي متأثرا بما سمعه من فظائع ومصائب عن هذا الحادث الدموي.

"يخرب عقلك يا هاني يا شاكر، هو ده الفن اللي بيوجع وبيحمل رسالة، تسلم إيديك والله يسامحك على اللي إنت عملته فيا"، جملة عبر بها تامر أمين عن تأثره بأغنية "حق الحياة" بصوت أمير الغناء العربي والتي عكست وتناولت أوجاع وأزمات الوطن العربي، وبكى "أمين" متأثرا بكلمات الأغنية.

وفي برنامج "ساعة مصرية" على قناة "روتانا"، وتحديدا في يناير 2013، تأثر تامر أمين بخطبة في السعودية للشيخ محمد العريفي يتحدث فيها عن مصر أم الدنيا، وعلق "أمين" قائلا: "خرج هذا الكلام من رجل لا يحمل الجنسية المصرية، لكنه أكثر انتماء وحب لهذا الوطن من ملايين مكتوب في بطاقتهم أنهم مصريون".

بكى الإعلامي تامر أمين أيضا تأثرا بمداخلة هاتفية لبرنامج "م الآخر" من متصل قال إنه مواطن سعودي، الذي عبَّر خلال المداخلة عن تعاطفه مع الأخطار والإرهاب الذي تشهده مصر.

وفي يناير 2018، تذكر "أمين" في برنامجه "الحياة اليوم"، موقفا أبكاه لأول مرة على الهواء في برنامج "البيت بيتك" منذ 10 سنوات، وهي شكوى لأحد المواطنين مهدد بالطرد من عمله بسبب ضعف بصره وكل ما يريده هو مبلغ 120 جنيها لشراء إطار نظارة "شمبر".