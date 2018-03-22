عشماوي: مزرعة للمواشي بالجبل الأصفر لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، عن أن المحافظة بصدد إنشاء مزرعة لتربية المواشي على مساحة 100 فدان بالجبل الأصفر بالخانكة، وذلك في إطار حرص المحافظة على العمل لسد فجوة استيراد اللحوم من الخارج من خلال تنمية الثروة الحيوانية وتوفير فرص عمل للشباب لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالتعاون مع مؤسسة أرض الخير برئاسة المهندس محمود قنديل.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يستهدف تربية عدد 10 آلاف رأس ماشية خلال 6 أشهر حيث يوفر المشروع 500 فرصة عمل ويصل صافي الربح إلى 27 ألف جنيه للفرد الواحد خلال 6 أشهر فقط وتقوم المؤسسة بعمل دورات تدريبية للشباب المتقدمين للمشروع لتدريبهم على تربية المواشي لخلق نموذج رجل أعمال صغير، يتمكن من إدارة مشروع إنتاج حيواني، طبقا لأحدث الأساليب العلمية كما تم تطبيق هذه التقنية وحققت نجاحا مذهلا بالاشتراك مع عدة بنوك على كيفية التعامل وإدارة مزارع تسمين المواشي نظريا وعلميا .

وأضاف المحافظ أنه كلف مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة برفع إحداثيات مساحة الأرض المخصصة لإقامة المشروع وسرعة إنهاء الإجراءات لعرض المشروع على وزير الزراعة للبدء في تنفيذه في أقرب وقت ممكن.