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الوطن

"أطباء الأسنان" تجري انتخابات التجديد النصفي اليوم

منذ 4 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
"أطباء الأسنان" تجري انتخابات التجديد النصفي اليوم

الدكتور ياسر الجندى

تجري نقابة أطباء الأسنان، اليوم الخميس، انتخابات التجديد النصفي بكافة المحافظات بنقاباتها الفرعية، والنقابة العامة، وذلك على عضوية المجالس، ويحق لكل المقيدين بالجدول العام للنقابة العامة للأسنان، ومسددين للاشتراكات حتى 2017، المشاركة بالتصويت، للاختيار ما بين 60 مرشحا على كافة المقاعد.

وخصصت النقابة مقر انتخابي في كل نقابة فرعية بالمحافظات، كما خصصت بمحافظة الجيزة مقرين، وفي القاهرة 10 لجان، وبالإسكندرية 3، والمنصورة 2، والمنيا 2، ويتم إجراء عمليات التصويت تحت إشراف مستشاري النيابة الإدارية.

ويتم إجراء التصويت، فى النقابة العامة للاختيار ما بين 11 مرشحا على مقعد فوق السن، و12 مرشح على مقعد تحت السن، و6 مرشحين على مقعد القاهرة والجيزة، ومرشحين على غرب الدلتا، و5 شرق الدلتا، و4 سط الدلتا، و4 شمال الصعيد، و2 جنوب الصعيد.

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