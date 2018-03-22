ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بشبرا

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عاطلين يقومون بالاتجار في المخدرات داخل إحدى الشقق بمساكن نوبار بشبرا الخيمة ضبط بحوزتهم أقراص مخدرة وفودو، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للمقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم أول تفيد قيام 3 عاطلين بالاتجار في المخدرات تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية.

وتبين أن المتهمين يتخذون من شقة بمساكن نوبار وكرا لممارسة نشاطهم الاجرامي وبعد استصدار إذن من النيابة العامة توجهت قوة كبيرة من رجال المباحث وإلقي القبض على المتهمين وهم "محمد. ح" وشهرته "أبو حديدة" 22 سنة و"محمود. ع" وشهرته "القصير" و"جوزيف. م" 21 سنة وضبط بحوزتهم 150 قرصا مخدرا و50 جراما من مخدر الفودو ومبلغ مالي واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات.