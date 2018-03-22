تسجيل الدخول

الوطن

الجيش السوري يستعيد بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية

منذ 39 دقيقة
كتب: وكالات
الجيش السوري يستعيد بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية

صورة أرشيفية

قالت قناة "آرتي" الروسية، إن الجيش السوري استعاد اليوم السيطرة الكاملة على بلدة عين ترما في غوطة دمشق الشرقية. وذكر نشطاء موالون للحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي، نقلا عن مصادر ميدانية، أن قوات الجيش المتقدمة على محور وادي عين ترما التقت بوحدات الجيش المرابطة في محيط شركة اللحمة على محور أسواق الخير، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وأوضح النشطاء أن هذا النجاح الميداني أحرز في إطار هجوم واسع شنته القوات الحكومية على مواقع للمسلحين في عين ترما وحزة.

وأضاف النشطاء أن الجيش السوري نفذ "عملية خاطفة" في عمق بساتين كفربطنا وصولا إلى وادي عين ترما، حيث نجح في تأمين خروج أعداد كبيرة من المدنيين "تحت وابل من رصاص الإرهابيين".

أخبار متعلقة

الجيش السوري يعزل "دوما" ويقسم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء

الجيش السوري يعزل "دوما" ويقسم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء
الجيش السوري يقترب من السيطرة على مدينة حمورية في الغوطة الشرقية

الجيش السوري يقترب من السيطرة على مدينة حمورية في الغوطة الشرقية
عاجل| الجيش السوري يسيطر على بلدة "بيت سوى" بمدينة الغوطة الشرقية

عاجل| الجيش السوري يسيطر على بلدة "بيت سوى" بمدينة الغوطة الشرقية
الجيش السوري يدعو سكان الغوطة الشرقية إلى الخروج عبر "المعابر الآمنة"

الجيش السوري يدعو سكان الغوطة الشرقية إلى الخروج عبر "المعابر الآمنة"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

إزالة تعديات زراعية بمساحة 12 قيراطا بأم القصور بمنفلوط

إزالة تعديات زراعية بمساحة 12 قيراطا بأم القصور بمنفلوط

الدكتورة مرفت حسن مديرا لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة بني سويف

الدكتورة مرفت حسن مديرا لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة بني سويف

الليلة.. رانيا فريد شوقي ضيفة برنامج "مع دودي" على "النهار"

الليلة.. رانيا فريد شوقي ضيفة برنامج "مع دودي" على "النهار"

مسيرة لـ"شباب المؤتمر" بالمنصورة لدعم السيسي

مسيرة لـ"شباب المؤتمر" بالمنصورة لدعم السيسي

ضبط 216 سلعة غذائية منتهية الصلاحية خلال عدة حملات بقرى أسيوط

ضبط 216 سلعة غذائية منتهية الصلاحية خلال عدة حملات بقرى أسيوط

اختيارات الوطن

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

تقنية جديدة تعيد البصر فى ساعة إلا ربع

تقنية جديدة تعيد البصر فى ساعة إلا ربع

مقهى «البورصة» على ماكيت «سامى»: ملوك الجدعنة

مقهى «البورصة» على ماكيت «سامى»: ملوك الجدعنة

الأكثر قراءة

عاجل