الانتخابات المحلية بهولندا.."الديمقراطيين المسيحيين" يحصد أغلب الأصوات

أظهرت نتائج أولية، غير رسمية للانتخابات المحلية الهولندية التي جرت الأربعاء، حصول حزب اتحاد الديمقراطيين المسيحيين(شريك بالائتلاف الحاكم)، وأحزاب محلية أخرى، على أعلى نسبة أصوات، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وسائل إعلام محلية نشرت، فجر الخميس، نتائج أولية غير رسمية، بعد فتح 94 % من إجمالي الصناديق الانتخابية.

ووفق ما تم نشره حصلت الأحزاب المحلية على نسبة 32.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

كما بلغت نسبة ما حصل عليه شريكا الائتلاف الحكومي، اتحاد الديمقراطيين المسيحيين 13.5%، و"الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" 13.2%.

أما الشريك الثالث في الائتلاف، حزب "الديمقراطيون 66"، فقد حصل على 9% بعد أن كانت نسبته 11.9% بالانتخابات السابقة، في حين بلغت نسبة أصوات حزب "العمل الهولندي" 7.3% بعد أن كانت 10.3 بالانتخابات السابقة.

وبحسب ذات النتائج احتل حزب "اليسار الأخضر" المركز الأول في العاصمة أمستردام التي يعيش فيها عدد كبير من المهاجرين. بينما كان التفوق من نصيب حزبي "روتردام الصالحة للعيش"، و"غروب دي موس" اليمينيين المتطرفين، في مدينتي روتردام ولاهاي.

ومن المنتظر أن يتم الجمعة الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات التي شارك فيها 12.5 مليون ناخب.